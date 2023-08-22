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Байден заявил, что чуть не потерял жену при пожаре

Байден заявил, что чуть не потерял жену при пожаре

Скриншот видео Президент США Джо Байден во время выступлении на Гавайях, куда он приехал после сильнейших пожаров на острове Мауи, рассказал местным жителям, что почти потерял жену, машину и кошку в результате пожара 15 лет назад в его доме.

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