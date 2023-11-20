Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24 6-й этап «Золотой конек Москвы» Москва Расписание соревнований 22 ноября, среда Танцы на льду, КМС, ритм-танец 17:30 Пары, КМС, короткая программа 20:00 23 ноября, четверг Танцы на льду, КМС, произвольный танец 13:15 Пары, КМС, произвольная программа 15:45 Девушки, КМС, короткая программа 17:50 Юноши, КМС, короткая программа 20:25 24 ноября, пятница Девушки, КМС, произвольная программа 12:45 Юноши, КМС, произвольная программа 15:40 25 ноября, суббота Мужчины, короткая программа 13:00 Женщины, короткая программа 14:45 Пары, короткая программа 17:00 Танцы на льду, ритм-танец 18:15 26 ноября, воскресенье Мужчины, произвольная программа 13:00 Женщины, произвольная программа 15:00 Пары, произвольная программа 17:00 Танцы на льду, произвольный танец 18:30 Предварительный список участников Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Вероника Яметова.
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