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Крылова о работе тренером: «Готовлю русских спортсменов немножко пожестче, чем американцев. Потому что им так нужно, они так привыкли, так воспитаны»

Серебряный призер Олимпийских игр-1998 в танцах на льду, тренер Анжелика Крылова рассказала, почему приняла решение вернуться из США в Россию и заняться тренерской работой.

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