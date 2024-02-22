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Дмитрий Песков заявил о сплоченности команды Путина вокруг него и его позиции 

Дмитрий Песков заявил о сплоченности команды Путина вокруг него и его позиции 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что команда российского лидера Владимира Путина сплочена вокруг него и его позиции, поскольку невозможно работать с лидером, не разделяя его взглядов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на International Reporters.

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