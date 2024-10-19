Пленный: командование ВСУ заставляет солдат рыть окопы у Чернобыльской АЭС

Украинское военное командование заставляет мобилизованных рыть окопы и возводить укрепления у Чернобыльской АЭС, где радиационный фон может в 12 раз превышать норму, Об этом РИА Новости сказал украинский военнопленный Виталий Озимов из 49-й бригады ВСУ.