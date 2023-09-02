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Олег Матыцин: «Академия «Локо» – это тот стандарт, к которому все должны стремиться»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высоко оценил молодежный тренировочный центр «Локомотива-Кубань», который посетил в День знаний.

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