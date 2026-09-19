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Курские новости

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В Курске обсудили сохранение культурного наследия в зонах боевых действий

В Курске обсудили сохранение культурного наследия в зонах боевых действий

100 молодых историков из России и 22 стран обсудили сохранение объектов культурного наследия, пострадавших в ходе боевых действий, и посетили главные достопримечательности региона.

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