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Военкоры обвинили редакторов телеканала "Звезда" в съёмке колонн военной техники под Курском

Военкоры обвинили редакторов телеканала "Звезда" в съёмке колонн военной техники под Курском

Колонны впоследствии попали под удар HIMARSZ-военкоры обвинили редакторов телеканала "Звезда" в съёмке колонн военной техники под Курском, которые впоследствии попали под удар HIMARSКорреспонденты "Звезды" в репортаже показали движение военной техники в зону боестолкновений на въезде в Курск.

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