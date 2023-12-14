Кубок мира. Общий зачет. Тандревольд идет на первом месте, Виттоцци – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я

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Кубок мира по биатлону-2023/24 Женщины Общий зачет После 6 гонок из 21 1. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 346 2.

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