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Кубок мира. Общий зачет. Виттоцци лидирует, Пройс – 2-я, Фойгт – 3-я

Кубок мира по биатлону-2023/24 Женщины Общий зачет После 1 гонки 1. Лиза Виттоцци (Италия) – 90 2. Франциска Пройс (Германия) – 75 3.

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