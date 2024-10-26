Кадры от первого лица "Герани-2" с камерой и украинской SIM-картой на борту в момент удара по трансформаторам на 110кВ подстанции в районе города Белополье Сумской области.
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Кадры от первого лица "Герани-2" с камерой и украинской SIM-картой на борту в момент удара по трансформаторам на 110кВ подстанции в районе города Белополье Сумской области.
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