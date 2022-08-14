19FortyFive разъяснил, зачем Польша закупает столько корейских танков

Польская армия активно модернизирует свою армию после начала украинского кризиса. Государство закупает много новых танков − так власти пытаются восполнить технику периода СССР, которая была отправлена Киеву в качестве помощи, пишет 19FortyFive.
Польская армия активно модернизирует свою армию после начала украинского кризиса. Государство закупает много новых танков − так власти пытаются восполнить технику периода СССР, которая была отправлена Киеву в качестве помощи, пишет 19FortyFive.
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