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19FortyFive разъяснил, зачем Польша закупает столько корейских танков

19FortyFive разъяснил, зачем Польша закупает столько корейских танков

Польская армия активно модернизирует свою армию после начала украинского кризиса. Государство закупает много новых танков − так власти пытаются восполнить технику периода СССР, которая была отправлена Киеву в качестве помощи, пишет 19FortyFive.

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