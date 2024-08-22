В Госдуме поддержат идею выплат супругам за долгий брак

Разобраться с выделением средств на реализацию инициативы должны в правительстве Комитет Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства поддержит законопроект о выплатах супругам за 25 и более лет брака.
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