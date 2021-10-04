Фигурное катание: расписание соревнований 4-10 октября

Соревнования, которые пройдут с 4 по 10 октября. Finlandia Trophy 2021 Когда: 7-10 октября Где: Эспоо, Финляндия Полный список участников: здесь Из известных участников выступят такие фигуристы, как Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Анастасия Губанова, Карен Чен, Эмбер Гленн, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Джейсон Браун, Киган Мессинг, Маттео Риццо, Анастасия Мишина/ Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк, Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд, Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро, Александра Степанова/Иван Букин, Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, Мэдисон Чок/Эван Бейтс и другие.