Спорт-Экспресс

201 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    А что, кто то сомневался, зачем же смотреть в глаза тех, кого нагло обманули, если можно просто запретить приезд и сд...Российских гимнас...
  • Игорь Афанасьев
    У Пономарева видимо в очке взыграло.Ветеран ЦСКА: «Сп...
  • Дормидонт Тритатулькин
    А кто же тебя кормит ? Вон "репа" какая в кадр ели вмещается, пошёл бы в поле пахать или железную дорогу строить а ...Боец UFC Фахретди...

Фигурное катание: расписание соревнований 4-10 октября

Фигурное катание: расписание соревнований 4-10 октября

Соревнования, которые пройдут с 4 по 10 октября. Finlandia Trophy 2021 Когда: 7-10 октября Где: Эспоо, Финляндия Полный список участников: здесь Из известных участников выступят такие фигуристы, как Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Анастасия Губанова, Карен Чен, Эмбер Гленн, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Джейсон Браун, Киган Мессинг, Маттео Риццо, Анастасия Мишина/ Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк, Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд, Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро, Александра Степанова/Иван Букин, Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, Мэдисон Чок/Эван Бейтс и другие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх