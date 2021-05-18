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Природные пожары в Тюменской области тушат 1055 человек и 115 единиц техники

Природные пожары в Тюменской области тушат 1055 человек и 115 единиц техники

В зависимости от категории местности — болото, сухая камышевая растительность, а также с учётом погоды и ветра на местах по борьбе со стихией сосредоточено необходимое количество людей и техники, которые занимаются локализацией и тушением пожаров.

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