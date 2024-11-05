Ричард Гир покидает Америку навсегда

Актер решил отблагодарить супругу за ее щедрость. Ричард Гир переезжает в Европу ради жены LEGION-MEDIAФанаты Ричарда Гира огорчены известием о том, что актер покидает США, чтобы перебраться на ПМЖ в Европу.
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