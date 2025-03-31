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Как COVID-19 "портит" здоровье вашего кишечника

Как COVID-19 "портит" здоровье вашего кишечника

Как COVID-19 "портит" здоровье вашего кишечника Несмотря на то, что SARS-CoV-2 считается респираторным вирусом, он способен серьёзно влиять на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) "Хотя большинство людей этого не осознают, «COVID-19 на самом деле является заболеванием желудочно-кишечного тракта», а также респираторным заболеванием", - говорит доктор Марк Рапп, глава отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Небраски.

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