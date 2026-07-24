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SPLETNIK

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Михаил Галустян показал, как проводит время с новой женой и дочерьми от первого брака

Михаил Галустян показал, как проводит время с новой женой и дочерьми от первого брака

Михаил Галустян, который недавно женился во второй раз через год после развода, показал, как новоиспечённая жена проводит время с его дочерьми от экс-супруги Виктории.

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