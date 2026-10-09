Россиянам назвали места, где можно выгодно отдохнуть в 2026 году

Несмотря на рост цен, российские туристы продолжают активно планировать поездки за границу. В 2026 году путешествия стали более продуманными: отдыхающие внимательнее считают расходы, сравнивают направления и всё чаще выбирают не самый дорогой вариант, а оптимальный по соотношению цены и качества.
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