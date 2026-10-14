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Пункт-А

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Астраханский магистрант был волонтером в Индии

Астраханский магистрант был волонтером в Индии

В течение двух недель. В пятой международной волонтерской программе «Послы русского языка в мире», которая реализуется Государственным институтом русского языка имени А.

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