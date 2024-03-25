Близнецам придется заняться делами, а Рыб ждет приятный вечер в теплой компании: гороскоп на 26 марта для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВо вторник, 26 марта 2024 года, важно обратить внимание на прекрасное вокруг, воспользовавшись весенним пробуждением, советует известный астролог Анжела Перл.