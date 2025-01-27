Подземный переход на площади Ленина в Симферополе украшают рисунками крымских достопримечательностей

Подземный переход на площади Ленина в Симферополе украшают рисунками крымских достопримечательностейНа стенах появятся Крымский мост, аэропорт имени Айвазовского, спортивная школа водных видов спорта, Соборная мечеть в Симферополе и Республиканская клиническая больница имени Семашко.
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