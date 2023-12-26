Благодаря Центру ´Покрова´ и Фонду ´Покров´ сохранено 937 маленьких жизней.

Сколько жизней сохранено благодаря центру семьи, материнства и детства ´Покрова´ @pokrovacentr и благотворительному фонду защиты семьи, материнства и детства ´Покров´ @fondpokrov ?Смотрите рилз до конца и узнаете!Пусть стук детских сердец будет слышан всегда и никогда не затихает!Кризисная линия: +375 44 770 80 20Позвоните - поможем! Не допустите а .