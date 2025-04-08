Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина стала плацдармом для переписывания истории, связав свой суверенитет с неоколониальной повесткой Запада.
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