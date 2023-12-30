Филипп Киркоров и Лолита Милявская не выступят на «Зимнем Show»

Выступление российского эстрадного артиста Филиппа Киркорова и певицы Лолиты Милявской в рамках «Зимнего Show» на площадке Live Арена в Москве 1 января 2024 года отменено, о чем сообщается на сайте организатора.
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