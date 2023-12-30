Филипп Киркоров и Лолита Милявская не выступят на «Зимнем Show»

Zoia Goldshtab

Ой!Какое горе!Не выступят? ДА ИХ ГНАТЬ НАДО БЫЛО ДАВНО И ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ,ЧТОБ ДОЛЕТЕЛИ ДО САЛЕХАРДА И НИКТО О НИХ БОЛЕЕ И НЕ СЛЫШАЛ,ПОГАНЬ ЭДАКУЮ!!!