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Филипп Киркоров и Лолита Милявская не выступят на «Зимнем Show»

Филипп Киркоров и Лолита Милявская не выступят на «Зимнем Show»

Выступление российского эстрадного артиста Филиппа Киркорова и певицы Лолиты Милявской в рамках «Зимнего Show» на площадке Live Арена в Москве 1 января 2024 года отменено, о чем сообщается на сайте организатора.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Ой!Какое горе!Не выступят? ДА ИХ ГНАТЬ НАДО БЫЛО ДАВНО И ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ,ЧТОБ ДОЛЕТЕЛИ ДО САЛЕХАРДА И НИКТО О НИХ БОЛЕЕ И НЕ СЛЫШАЛ,ПОГАНЬ ЭДАКУЮ!!!
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