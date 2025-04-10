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Трамп приостановил на 90 дней действие новых пошлин для ряда стран

Трамп приостановил на 90 дней действие новых пошлин для ряда стран

Для них в это время будут действовать пошлины в размере 10%. Решение вступает в силу немедленно.фото: The White HouseПрезидент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия дополнительных импортных пошлин для ряда стран.

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