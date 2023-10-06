Костромские артиллеристы показали преимущества самоходок 2С31 «Вена» в зоне СВО

Артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных артиллерийско-минометных установок 2С31 «Вена» уничтожают технику и боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ), окопавшихся в лесопосадках вблизи Артемовска.
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