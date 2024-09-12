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Ми-28нм ударили по боевикам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Ми-28нм ударили по боевикам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Скриншот видео Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиасредствами поражения по скоплению боевиков и бронетехнике подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.

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