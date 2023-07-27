"Власти наконец-то начали зачистку 5 колонны". Серьезный скандал на Первом канале
Интересные события разворачиваются во внутриполитической жизни нашей страны.
Сегодня стало известно, что силовики возбудили уголовное дело против "эксперта" федерального канала, частой гостьи "Время покажет", Янины Соколовской – за распространение недостоверной информации.
Комментарии
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Виталий, зачем в это время неспокойное бензинчику в огонь подливаете? Можно и нужно повременить пока.
А вот скажите ей об этом (о жидовстве, о политпроституции, о самолюбовании на свой, вечно кровавый рот)- зайдётся в истерическом оплёвывании Вас за эту правду.
наконец то этой укро трындычихе рот закрыли!
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