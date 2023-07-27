СССР-Россия

1 293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Боченкова
    наконец то этой  укро трындычихе  рот закрыли!"Власти наконец-т...
  • Александр Денисов
    Да никак, а вот Виленский край, Даугавпилс(Двинск долгое время), та же Клайпеда(Мемель) вот эти "подарки" Сталина и Р...Русские слишком м...
  • Анатолий
    А вот скажите ей об этом (о жидовстве, о политпроституции, о самолюбовании на свой, вечно  кровавый рот)- зайдётся в ..."Власти наконец-т...

"Власти наконец-то начали зачистку 5 колонны". Серьезный скандал на Первом канале

"Власти наконец-то начали зачистку 5 колонны". Серьезный скандал на Первом канале

Интересные события разворачиваются во внутриполитической жизни нашей страны. Сегодня стало известно, что силовики возбудили уголовное дело против "эксперта" федерального канала, частой гостьи "Время покажет", Янины Соколовской – за распространение недостоверной информации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий
Виталий, зачем в это время неспокойное бензинчику в огонь подливаете? Можно и нужно повременить пока.
Ответить
2 час.
А
Анатолий
А вот скажите ей об этом (о жидовстве, о политпроституции, о самолюбовании на свой, вечно  кровавый рот)- зайдётся в истерическом оплёвывании Вас за эту правду.
Ответить
2 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
наконец то этой  укро трындычихе  рот закрыли!
Ответить
59 мин.

Картина дня

наверх