"Власти наконец-то начали зачистку 5 колонны". Серьезный скандал на Первом канале

Виталий, зачем в это время неспокойное бензинчику в огонь подливаете? Можно и нужно повременить пока.

А

Анатолий

А вот скажите ей об этом (о жидовстве, о политпроституции, о самолюбовании на свой, вечно кровавый рот)- зайдётся в истерическом оплёвывании Вас за эту правду.