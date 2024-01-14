Здравствуй, СПИД!

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Так они эксгибиционистки, получают удовлетворение когда за ними подглядывают. Ситуация напоминает анекдот По улице идет мужик и вдруг слышит женский голос - Мужчина, а я вас боюсь! Мужик поднимает голову, на балконе 5-го этажа стоит женщина - Да, да, мужчина, это я вам говорю! Мужик в растерянности - Так я здесь, а вы на 5-м этаже ... - А я сейчас к вам спущусь!