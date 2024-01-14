Медвежий угол
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Медвежий угол

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Здравствуй, СПИД!

Здравствуй, СПИД!

Avia.pro - Новости Видите этого красавца? Уроженец Таджикистана, мастер спорта по борьбе держит в страхе всю школу, ежедневно фигачит моего сына.

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Комментарии
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HotRS
Так они эксгибиционистки, получают удовлетворение когда за ними подглядывают. Ситуация напоминает анекдот По улице идет мужик и вдруг слышит  женский голос  - Мужчина, а я вас боюсь! Мужик поднимает голову, на балконе 5-го этажа стоит женщина - Да, да, мужчина, это я вам говорю! Мужик в растерянности   - Так я здесь, а вы на 5-м этаже ... - А я сейчас к вам спущусь!
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1 час.
M
Malina
При советской власти чиновников было гораздо меньше, а населения -больше. Пора сократить дармоедов и направить их работать на производства...
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1 час.
Алексей Зорин
К нам осталось завезти марсиан и зеленых человечков, все остальные у нас уже есть, а работать не кому.
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49 мин.

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