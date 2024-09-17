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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин о питании во время отпуска: «Когда начинаются тренировки, бургеры и хот-доги ни к чему хорошему не приводят. Стараюсь соблюдать тот же режим, что и во время сезона»

Сегодня, 17 сентября, хоккеисту исполняется 39 лет. Летом капитан «Вашингтона» приезжал в Россию. – Какое событие за отпуск было самым запоминающимся? – Думаю, что сам отпуск.

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