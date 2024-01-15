Певец Лоза объяснил, согласился бы он выступить на одной сцене с SHAMAN

Владелец “Русской медиагруппы” Владимир Киселев заявил, что многие российские эстрадные певцы якоьы отказываются от участия в сборных концертах, если на одной сцене с ними приглашают выступать певца Ярослава Дронова, который многим известен под псевдонимом SHAMAN.
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