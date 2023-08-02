Автолюбителям рассказали, чем опасны ошибки при заправке машины в жару

В ходе интервью на радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин поделился информацией о важности учета особенностей топлива при заправке автомобиля в жаркую погоду, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на runews24.
В ходе интервью на радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин поделился информацией о важности учета особенностей топлива при заправке автомобиля в жаркую погоду, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на runews24.
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