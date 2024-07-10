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Царьград

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В Восточно-Кругликовском районе Краснодара с 1 сентября заработает новая школа

В Восточно-Кругликовском районе Краснодара с 1 сентября заработает новая школа

Образовательное учреждение примет более 1,5 тыс. школьников.В Краснодаре в Восточно-Кругликовском районе завершили строительство крупной школы по улице им.

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