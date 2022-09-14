"Разгоняться не стоит": что сейчас творится на популярном мосту Приморья - видео

"Разгоняться не стоит": что сейчас творится на популярном мосту Приморья - видео

Жители Приморья рассказали о том, что прямо сейчас творится на популярном мосту. Как пояснили очевидцы, трафиковый переезд в Фокино наконец-то открыли.

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