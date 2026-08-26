Сводка СВО за 25 августа

Минобороны РФ разместило кадры с камер оперативного контроля, на которых российские баллистические «Искандеры» и беспилотники «Герань-4 Сикер» в районе села Фёдоровка Харьковской области разносят в хлам пусковую установку с украинской ракетой большого радиуса действия «Фламинго».