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Сводка СВО за 25 августа

Сводка СВО за 25 августа

   Минобороны РФ разместило кадры с камер оперативного контроля, на которых российские баллистические «Искандеры» и беспилотники «Герань-4 Сикер» в районе села Фёдоровка Харьковской области разносят в хлам пусковую установку с украинской ракетой большого радиуса действия «Фламинго».

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