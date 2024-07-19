Рекорд ценою в жизнь. Катастрофа советского стратостата "Осоавиахим-1"

Осоавиахим-1 подготовка к полету В 1930 году несколько инженеров ленинградского отделения ОСОАВИАХИМа (Общества помощи обороне, авиации и химическому строительству) решили сконструировать новый стратостат, способный побить рекорды высоты того времени.
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