Рекорд ценою в жизнь. Катастрофа советского стратостата "Осоавиахим-1"

﻿﻿Осоавиахим-1 подготовка к полету В 1930 году несколько инженеров ленинградского отделения ОСОАВИАХИМа (Общества помощи обороне, авиации и химическому строительству) решили сконструировать новый стратостат, способный побить рекорды высоты того времени.