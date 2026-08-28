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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдвардс привлек Кумингу в «Тимбервулвз» упором на защиту и обсуждением опыта игры под руководством Стива Керра

Форвард Джонатан Куминга согласовал контракт с зарплатой в 6 млн с «Миннесотой». Внимание ключевых лиц организации и игровые перспективы стали решающими в выборе команды.

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