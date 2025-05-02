Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста, исключив мужа Харрис

Президент США Дональд Трамп назначил Александра Уиткофа, который является сыном спецпосланника Стива Уиткоффа, в совет Мемориального музея Холокоста после исключения оттуда супруга экс-вице-президента страны Камалы Харрис.
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