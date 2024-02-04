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Огромные потери ВСУ, освобождение Табаевки и сдача боевиков в плен: итоги СВО за неделю

Огромные потери ВСУ, освобождение Табаевки и сдача боевиков в плен: итоги СВО за неделю

На прошедшей неделе в зоне спецоперации произошло немало громких событий: российским бойцам удалось освободить село Табаевка в Харьковской области, более 26 украинских боевиков сдались в плен, а также ВСУ понесли огромные потери на донецком направлении в виде двух тысяч боевиков.

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