Огромные потери ВСУ, освобождение Табаевки и сдача боевиков в плен: итоги СВО за неделю

На прошедшей неделе в зоне спецоперации произошло немало громких событий: российским бойцам удалось освободить село Табаевка в Харьковской области, более 26 украинских боевиков сдались в плен, а также ВСУ понесли огромные потери на донецком направлении в виде двух тысяч боевиков.
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