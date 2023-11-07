СКР заинтересовался неблагоприятным состоянием объектов культурного наследия в Добрянке

Многие из исторических зданий могут разрушиться.Александр Бастрыкин заинтересовался неблагоприятным состоянием объектов культурного наследия в Добрянке, таких как Заводская контора, Дом общественного собрания и Правление Добрянской подзаводской волости.
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