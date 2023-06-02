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"Это должны быть те же функции": В Госдуме выступили за СМЕРШ 2.0

"Это должны быть те же функции": В Госдуме выступили за СМЕРШ 2.0

Воздушная террористическая атака на Москву и последующая за ней атака информационная показали, как много в России агентов киевского режима.

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