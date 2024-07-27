«Самый северный путь»: китайцы о желании выйти к Японскому морю через реку Туманную

Пользователи китайского новостного сайта Guancha прокомментировали информацию о том, что КНР и РФ будут сотрудничать в поиске решений по вопросам обеспечения судоходства на реке Туманной, которая могла бы стать выходом для Северо-Восточного Китая в Японское море.