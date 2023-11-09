«Мы терпим ситуацию. У нас технические проблемы». Федоров — о третьем поражении ЦСКА кряду

Сергей Федоров высказался об очередном игровом спаде ЦСКА. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после очередного поражения команды на домашней арене порассуждал о причинах спада в игре «армейцев», заверив, что коллектив терпит непростую ситуацию.
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