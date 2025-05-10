«Каждый справляется с давлением по-своему». Пиастри поддержал Норриса

McLarenПилот McLaren Оскар Пиастри поддержал своего напарника Ландо Норриса после того, как британец подвергся критике за излишнюю откровенность в высказываниях о собственных ошибках и эмоциональном состоянии.
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