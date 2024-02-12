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Ольга Кузьмина, недавно ставшая мамой, осталась одна

Звезда «Кухни», актриса Ольга Кузьмина теперь одна воспитывает двух детей. Не успели поклонники порадоваться за Ольгу Кузьмину, которая в прошлом году вышла второй раз замуж, за ведущего Евгения Апанасевича, и родила осенью второго ребенка.

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