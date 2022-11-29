Не только о футболе

863 подписчика

Португалия и Бразилия в плей-офф ЧМ, Аньелли уходит из «Ювентуса», скандал между США и Ираном, Трусова пропустит ЧР по прыжкам, фанат с радужным флагом на поле и другие новости

Португалия и Бразилия в плей-офф ЧМ, Аньелли уходит из «Ювентуса», скандал между США и Ираном, Трусова пропустит ЧР по прыжкам, фанат с радужным флагом на поле и другие новости

1. Португалия разобралась с Уругваем (2:0) и вышла в плей-офф чемпионата мира. Криштиану Роналду даже забил, но его гол затем переписали на Бруну Фернандеша, который в итоге стал автором дубля.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх