Португалия и Бразилия в плей-офф ЧМ, Аньелли уходит из «Ювентуса», скандал между США и Ираном, Трусова пропустит ЧР по прыжкам, фанат с радужным флагом на поле и другие новости

1. Португалия разобралась с Уругваем (2:0) и вышла в плей-офф чемпионата мира. Криштиану Роналду даже забил, но его гол затем переписали на Бруну Фернандеша, который в итоге стал автором дубля.
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