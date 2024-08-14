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Царьград

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ЕС постучал со дна: Боррель одобрил действия ВСУ в Курской области

ЕС постучал со дна: Боррель одобрил действия ВСУ в Курской области

Жозеп Боррель назвал бесчинства украинских боевиков в Курской области контрнаступлением.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил поддержку действиям киевского режима в своём личном блоге.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Эту старую гниду повесить за кадык
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16 час.

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