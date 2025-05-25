Популярные автомобили Европы: лидеры апреля 2025 года

В апреле 2025 года хэтчбек Renault Clio занял первое место среди самых продаваемых автомобилей в Европе, с показателем продаж в 18 997 единиц, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, согласно информации исследовательской компании JATO Dynamics.