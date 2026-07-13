«Мораль, а не запреты»: почему мигранты бегут из одних регионов России в другие

Почему в одних регионах приезжих хоть отбавляй, а в других их почти не встретишь? Где-то местные власти вводят суровые запреты на труд иностранцев, а где-то гости чувствуют себя полноправными хозяевами положения.
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